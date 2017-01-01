Громадян України серед загиблих у теракті в Стамбулі немає - МЗС

"З 39 загиблих у Стамбулі опізнано 21 особу. Громадян України серед загиблих немає. Консули в оперативному зв'язку з поліцією", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, 35 людей загинули, близько 40 поранені в результаті терористичної атаки невідомого злочинця, озброєного вогнепальною зброєю на нічний клуб у Стамбулі, в ніч на неділю, 1 січня.