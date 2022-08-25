В Киеве общественный транспорт вернулся к привычному графику
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В Киеве после Дня Независимости общественный транспорт вернулся к обычному графику движения. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, передает УНН.
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"Общественный транспорт возвращается к привычному графику: метро работает до 22:00, наземный транспорт – до 22:30", – говорится в сообщении.
Детали
Станции метрополитена закрываются после отправки последнего поезда. Информацию о графике движения поездов можно просмотреть по ссылке. В режиме укрытия метро работает круглосуточно.
Во время воздушной тревоги приостанавливается движение наземного общественного транспорта, а также движение по наземным участкам метрополитена.