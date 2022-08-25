В Киеве общественный транспорт вернулся к привычному графику

Цитата

"Общественный транспорт возвращается к привычному графику: метро работает до 22:00, наземный транспорт – до 22:30", – говорится в сообщении.

Детали

Станции метрополитена закрываются после отправки последнего поезда. Информацию о графике движения поездов можно просмотреть по ссылке. В режиме укрытия метро работает круглосуточно.

Во время воздушной тревоги приостанавливается движение наземного общественного транспорта, а также движение по наземным участкам метрополитена.