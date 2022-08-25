У Києві громадський транспорт повернувся до звичного графіку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Києві після Дня Незалежності громадський транспорт повернувся до звичного графіку руху. Про це повідомили у пресслужбі КМДА, інформує УНН.
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"Громадський транспорт повертається до звичного графіка: метро працює до 22:00, наземний транспорт – до 22:30", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Станції метрополітену зачиняються після відправлення останнього поїзда. Інформацію про графік руху поїздів можна переглянути за посиланням. У режимі укриття метро працює цілодобово.
Під час повітряної тривоги зупиняють рух наземного громадського транспорту, а також рух наземними ділянками метрополітену.