У Києві громадський транспорт повернувся до звичного графіку

Цитата

"Громадський транспорт повертається до звичного графіка: метро працює до 22:00, наземний транспорт – до 22:30", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Станції метрополітену зачиняються після відправлення останнього поїзда. Інформацію про графік руху поїздів можна переглянути за посиланням. У режимі укриття метро працює цілодобово.

Під час повітряної тривоги зупиняють рух наземного громадського транспорту, а також рух наземними ділянками метрополітену.