Гривну обменивать на евро наличными теперь можно и в Нидерландах
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Национальный банк Украины и Центральный банк Нидерландов договорились о возможности обмена наличной гривны на евро в Нидерландах. Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко в своем Facebook, передает УНН.
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"Запускаем механизм обмена наличной гривны на евро в Нидерландах! Сегодня подписали соглашение с центральным банком этой страны", - говорится в сообщении.
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До конца июня совершеннолетние украинцы, получившие разрешение на временное пребывание в Нидерландах, смогут обменивать свои гривны наличными на евро. Лимит в рамках сделки – до 10 000 грн на одного человека.
Поддержку обмена обеспечит местная коммерческая компания, имеющая представительства по всей стране.
Ранее договоренности по обмену наличной гривны на местную валюту были достигнуты с центральными банками Польши, Германии, Бельгии, Италии, Швеции.
По словам главы Нацбанка, ведутся переговоры с партнерами из других стран.
Напомним
С 1 июня в Бельгии можно обменять украинскую гривну на евро.