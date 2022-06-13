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Гривну обменивать на евро наличными теперь можно и в Нидерландах

Гривну обменивать на евро наличными теперь можно и в Нидерландах

Киев • УНН

 • 227328 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Национальный банк Украины и Центральный банк Нидерландов договорились о возможности обмена наличной гривны на евро в Нидерландах. Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко в своем Facebook, передает УНН.

Цитата

"Запускаем механизм обмена наличной гривны на евро в Нидерландах! Сегодня подписали соглашение с центральным банком этой страны", - говорится в сообщении.

Подробности

До конца июня совершеннолетние украинцы, получившие разрешение на временное пребывание в Нидерландах, смогут обменивать свои гривны наличными на евро. Лимит в рамках сделки – до 10 000 грн на одного человека.

Поддержку обмена обеспечит местная коммерческая компания, имеющая представительства по всей стране.

Ранее договоренности по обмену наличной гривны на местную валюту были достигнуты с центральными банками Польши, Германии, Бельгии, Италии, Швеции.

По словам главы Нацбанка, ведутся переговоры с партнерами из других стран.

Напомним

С 1 июня в Бельгии можно обменять украинскую гривну на евро.

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