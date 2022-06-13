Гривню обмінювати на євро готівкою тепер можна і в Нідерландах
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Національний банк України та Центральний банк Нідерландів (DNB) домовилися про можливість обміну готівкової гривні на євро у Нідерландах. Про це повідомив голова Національного банку Кирило Шевченко у своєму Facebook, передає УНН.
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"Запускаємо механізм обміну готівкової гривні на євро в Нідерландах! Сьогодні підписали угоду з центральним банком цієї країни", - йдеться у дописі.
Деталі
До кінця червня повнолітні українці, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Нідерландах, зможуть обмінювати свої гривні готівкою на євро. Ліміт у межах угоди – до 10 000 грн на одну особу.
Підтримку з обміну забезпечить місцева комерційна компанія, що має представництва по всій країні.
Раніше домовленості щодо обміну готівкової гривні на місцеву валюту були досягнуті з центральними банками Польщі, Німеччини, Бельгії, Італії, Швеції.
За словами голови Нацбанку, ведуться перемовини з партнерами з інших країн.
Нагадаємо
З 1 червня в Бельгії можна обміняти українську гривню на євро.