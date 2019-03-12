Гривневые банкноты низких номиналов изнашиваются в течение года - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Банкноты низких номиналов обращаются в среднем около одного года, изнашиваясь быстрее чем купюры крупных номиналов. Об этом сообщила пресс-служба НБУ в ответе на запрос корреспондента УНН.
Как отметили в НБУ, банкноты низких номиналов быстрее изнашиваются в обращении и приходят в негодность. Они обращаются в среднем около одного года. В связи с физическим износом банкнот гривны Национальный банк ежегодно изымает около 700 млн штук банкнот всех номиналов, из которых около 40% составляют именно банкноты низких номиналов от 1 до 10 гривен.
При этом в пресс-службе Нацбанка отметили, что бережное отношение граждан к деньгам удлиняет их срок пребывания в обращении и как следствие - экономит средства государства на изготовление, оборот и уничтожение денег.
Напомним, в течение текущего года Национальный банк Украины (НБУ) изъял из обращения банкноты на общую сумму 41,6 млрд грн.