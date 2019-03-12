Гривневі банкноти низьких номіналів зношуються протягом року – НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Банкноти низьких номіналів перебувають в обігу в середньому близько одного року, зношуючись швидше за купюри крупних номіналів. Про це повідомила прес-служба НБУ у відповіді на запит кореспондента УНН.
Як зазначили в НБУ, банкноти низьких номіналів швидше зношуються в обігу та приходять в непридатний стан. Вони перебувають в обігу в середньому близько одного року. У зв’язку з фізичним зношенням банкнот гривні Національний банк щороку вилучає близько 700 млн штук банкнот усіх номіналів, з яких близько 40% становлять саме банкноти низьких номіналів від 1 до 10 гривень.
При цьому в прес-службі Нацбанку зауважили, що дбайливе ставлення громадян до грошей подовжує їх термін перебування у обігу та як наслідок – економить кошти держави на виготовлення, обіг та знищення грошей.
Нагадаємо, протягом поточного року Національний банк України (НБУ) вилучив із обігу банкноти на загальну суму 41,6 млрд грн.