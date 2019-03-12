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Гривневі банкноти низьких номіналів зношуються протягом року – НБУ

Гривневі банкноти низьких номіналів зношуються протягом року – НБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Банкноти низьких номіналів перебувають в обігу в середньому близько одного року, зношуючись швидше за купюри крупних номіналів. Про це повідомила прес-служба НБУ у відповіді на запит кореспондента УНН.

Як зазначили в НБУ, банкноти низьких номіналів швидше зношуються в обігу та приходять в непридатний стан. Вони перебувають в обігу в середньому близько одного року. У зв’язку з фізичним зношенням банкнот гривні Національний банк щороку вилучає близько 700 млн штук банкнот усіх номіналів, з яких близько 40% становлять саме банкноти низьких номіналів від 1 до 10 гривень.

При цьому в прес-службі Нацбанку зауважили, що дбайливе ставлення громадян до грошей подовжує їх термін перебування у обігу та як наслідок – економить кошти держави на виготовлення, обіг та знищення грошей.

Нагадаємо, протягом поточного року Національний банк України (НБУ) вилучив із обігу банкноти на загальну суму 41,6 млрд грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

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