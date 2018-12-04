Григол Катамадзе: Наша задача — помочь государству принять новые Налоговый и Таможенный кодекс

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. В столичном Premier Palace 30 ноября Ассоциация налогоплательщиков Украины отметила 20-летие своей деятельности.

На торжественное мероприятие были приглашены главы территориальных организаций всех областей Украины, члены правления, а также партнеры и друзья АНУ. Поздравить юбиляров пришли народный депутат Украины, глава комитета по вопросам таможенной и налоговой политики Нина Южанина, заместитель министра юстиции Украины Ирина Садовская и и.о.Главы ГФС Украины Александр Власов. Из-за границы на празднование приехали гости из Дании, коллеги из Беларуси и руководство Европейской ассоциации налогоплательщиков из Германии.

«На следующий период мы берем на себя несколько главных задач, - отметил во время торжественной части Президент АНУ Григол Катамадзе. - Помочь государству принять новый Налоговый кодекс развития, новый Таможенный кодекс, а также фундаментально реформировать государственную фискальную службу. Одна ее часть должна стать сервисной службой для взаимодействия с бизнесом, а другая должна заниматься финансовой и экономической безопасностью».
В рамках празднования состоялось награждение победителей Всеукраинского рейтинга «Сумлінні платники податків - 2017». В этом году победителями стали 44 предприятия Украины из представленных 425 заявок. Члены Высшей рейтинговой комиссии оценивали не только сумму уплаченных налогов, но и соблюдение налоговой дисциплины, количество официально трудоустроенных, суммы расходов на социальные программы, среднюю заработную плату по предприятию, количество рабочих мест.

Больше всего победителей определили в Киеве - здесь награду получило 11 предприятий. 6 компаний победило из Закарпатской области, 5 - со Львовской, 5 - со Одесской, 4 - с Харьковской, 3 - из Ивано-Франковска, 2 - из Киевской обл., 2 - с Полтавской обл., 2 - с Запорожской обл., по одному предприятию из Ровенской, Хмельницкой, Черкасской областей и еще одно предприятие на учете в Генеральной дирекции.

Среди награжденных - компании «Киевстар», «Фармак», «Турбоатом», театр русской драмы им. Л.Украинки, Одесский Национальный академический театр оперы и балета, «Carlsberg Украина», «Мотор Сич», «ЛИГА Закон», аэропорт «Борисполь», ПАО «Кредобанк» и др.

Награждали победителей Президент АНУ Григол Катамадзе, и.о. заместителя главы ГФС Украины Евгений Бамбизов, Президент УСПП Анатолий Кинах, глава Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник, Вице-президент АНУ Александр Шлапак и другие члены Высшего рейтинговой комиссии.

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