Грігол Катамадзе: Наше завдання допомогти державі прийняти нові Податковий і Митний кодекси

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. У столичному Premier Palace 30 листопада Асоціація платників податків України відзначила 20-річчя своєї діяльності.

На урочистий захід було запрошено голів територіальних організацій усіх областей України, членів правління, а також партнерів та друзів АППУ. Привітати ювілярів прийшли народний депутат України, Голова комітету з питань митної та податкової політики Ніна Южаніна, заступник міністра юстиції України Ірина Садовська та в.о.Голови ДФС України Олександр Власов. З-за кордону на святкування приїхали гості з Данії, колеги з Білорусі та керівництво Європейської асоціації платників податків з Німеччини.

“На наступний період ми беремо на себе кілька головних завдань, — зазначив під час урочистої частини Президент АППУ Грігол Катамадзе. — Допомогти державі прийняти новий Податковий кодекс розвитку, новий Митний кодекс, а також фундаментально реформувати державну фіскальну службу. Одна її частина має стати сервісною службою для взаємодії з бізнесом, а інша має займатися фінансовою та економічною безпекою”.

В рамках святкування відбулося нагородження переможців Всеукраїнського рейтингу “Сумлінні платники податків — 2017”. Цього року переможцями стали 44 підприємства України з поданих 425 заявок. Члени Вищої рейтингової комісії оцінювали не лише суму сплачених податків, а й дотримання податкової дисципліни, кількість офіційно працевлаштованих, суми витрат на соціальні програми, середню заробітну плату по підприємству, кількість робочих місць тощо.

Найбільше переможців визначили у Києві — тут нагороду здобуло 11 підприємств. 6 компаній перемогло із Закарпатської області, 5 — зі Львівської, 5 — з Одеської, 4 — з Харківської, 3 — з Івано-Франківська, 2 — з Київської обл., 2 — з Полтавської обл., 2 — з Запорізької обл., по одному підприємству з Рівненської, Хмельницької, Черкаської областей та ще одне підприємство на обліку в Генеральній дирекції.

Серед нагороджених — компанії “Київстар”, “Фармак”, “Турбоатом”, театр російської драми ім.Л.Українки, Одеський Національний академічний театр опери та балету, “Carlsberg Україна”, “Мотор Січ”, “ЛІГА Закон”, аеропорт “Бориспіль”, ПАТ “Кредобанк” та ін.

Нагороджували переможців Президент АППУ Грігол Катамадзе, в.о.заступника Голови ДФС України Євген Бамбізов, Президент УСПП Анатолій Кінах, Голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник, Віце-президент АППУ Олександр Шлапак та інші члени Вищої рейтингової комісії.

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