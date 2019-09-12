Гриб рассказал о задержании в Беларуси

"Задерживала меня группа захвата жестко. Надели пластиковые хомуты, которые сжали мне руки и оставили шрам. Били, чтобы я не смотрел куда-то в сторону, не смотрел куда едут. Чтобы я в микроавтобусе не сделал лишнего движения", - рассказал Гриб.

На вопрос журналистки, было ли понятно, что задержание проводит российская ФСБ, а не белорусские правоохранители, Гриб ответил: "Сразу было понятно, кто мог задержать. Только они могли".

По его словам, несмотря на гарантии, которые ему давали, он понимал риски встречи с девушкой в Беларуси.

"Мне предложили, предоставив некоторые гарантии. Но я вполне понимал риски, все же, это было рискованно. Такое действие с моей стороны, но я тоже не имел оснований думать, что я буду действительно кому-то нужен из-за какой-то ерунды", - сказал Гриб.

Напомним, в 2017 году отец Павла Гриба Игорь Гриб сообщил, что его сын поехал в город Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. По договоренности, Павел должен был вернуться в тот же день.

Но позже стало известно, что он содержится в Краснодарском СИЗО. Грибу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). По версии следствия РФ, он предложил знакомой девушке из Сочи взорвать бомбу на линейке в российской школе.

Адвокат парня заявил, что Павла похитили сотрудники ФСБ РФ.

В марте 2019 года суд приговорил Гриба до 6 лет колонии общего режима.

7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией на родину вернулись 35 украинцев, среди них был и Павел Гриб.