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Гриб розповів про затримання у Білорусі

Гриб розповів про затримання у Білорусі

Київ • УНН

 • 15323 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Павло Гриб, який повернувся додому в рамках обміну в'язнями між Москвою та Києвом, розповів, як його затримали у Білорусі, передає УНН із посиланням на BBC News Україна.

"Затримувала мене група захоплення жорстко. Наділи пластикові хомути, які стиснули мені руки та залишили шрам. Били, щоб я не дивився кудись убік, не дивився куди їдуть. Щоб я в мікроавтобусі не зробив зайвого руху", - розповів Гриб.

На питання журналістки, чи було зрозуміло, що затримання проводить російське ФСБ, а не білоруські правоохоронці, Гриб відповів: "Відразу було зрозуміло, хто міг затримати. Тільки вони могли".

За його словами, попри гарантії, які йому давали, він розумів ризики зустрічі з дівчиною у Білорусі.

"Мені запропонували, надавши деякі гарантії. Але я цілком розумів ризики, все ж таки, це було ризиковано. Така дія з мого боку, але я теж не мав підстав гадати, що я буду дійсно комусь потрібний через якусь нісенітницю", - сказав Гриб.

Нагадаємо, у 2017 році батько Павла Гриба Ігор Гриб повідомив, що його син поїхав до міста Гомель на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки в соціальних мережах. За домовленістю, Павло мав повернутися в той же день.

Але згодом стало відомо, що він утримується в Краснодарському СІЗО. Грибу пред'явлено звинувачення за ч. 1 ст. 205.1 КК РФ (сприяння терористичній діяльності). За версією слідства РФ, він запропонував знайомій дівчині з Сочі підірвати бомбу на лінійці в російській школі.

Адвокат хлопця заявив, що Павла викрали співробітники ФСБ РФ.

У березні 2019 року суд засудив Гриба до 6 років колонії загального режиму. 

7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами між Україною та Росією на батьківщину повернулися 35 українців, серед них був і Павло Гриб.

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