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Греческая армия переведена в повышенную боеготовность из-за действий Турции - СМИ

Киев • УНН

 • 12826 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Вооруженные силы Греции перевели в повышенную боевую готовность после того, как Турция бросила вызов греческим претензиям на 130 островов в Эгейском море. Об этом сообщает издание Time, передает УНН.

Греческая армия переведена в повышенную боеготовность из-за действий Турции - СМИ

"Вооруженные силы Греции были переведены на повышенную боевую готовность после того, как Турция бросила вызов относительно права собственности страны на 130 островов в Эгейском море, повышая напряженность между двумя членами НАТО", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, эти страны были в натянутых отношениях в течение многих лет через воздушное пространство и территориальные права на богатые нефтью и минералами территории в Эгейском море.

Указано, что напряжение возросло в последние дни после того, как Верховный суд в Греции решил не экстрадировать турецких военнослужащих, обвиняемых Анкарой в причастности к попытке свержения турецкого правительства в июле прошлого года.

Греция сообщила о массовых вторжениях турецких военных самолетов в авиапространство над центральной и южной частями Эгейского моря в среду, что министр обороны Греции Пано Камменос описал как "ковбойские выходки".

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