Греческая армия переведена в повышенную боеготовность из-за действий Турции - СМИ

"Вооруженные силы Греции были переведены на повышенную боевую готовность после того, как Турция бросила вызов относительно права собственности страны на 130 островов в Эгейском море, повышая напряженность между двумя членами НАТО", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, эти страны были в натянутых отношениях в течение многих лет через воздушное пространство и территориальные права на богатые нефтью и минералами территории в Эгейском море.

Указано, что напряжение возросло в последние дни после того, как Верховный суд в Греции решил не экстрадировать турецких военнослужащих, обвиняемых Анкарой в причастности к попытке свержения турецкого правительства в июле прошлого года.

Греция сообщила о массовых вторжениях турецких военных самолетов в авиапространство над центральной и южной частями Эгейского моря в среду, что министр обороны Греции Пано Камменос описал как "ковбойские выходки".