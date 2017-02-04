Грецька армія переведена у підвищену боєготовність через дії Туреччини - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Збройні сили Греції перевели у підвищену бойову готовність після того, як Туреччина кинула виклик грецьким претезіям на 130 островів в Егейському морі. Про це повідомляє видання Time, передає УНН.
"Збройні сили Греції були переведені на підвищену бойову готовність після того, як Туреччина кинула виклик щодо права власності країни на 130 островів в Егейському морі, підвищуючи напруженість між двома членами НАТО", - йдеться у повідомленні.
Як зазначає видання, ці країни були в натягнутих відносинах протягом багатьох років через повітряний простір і територіальні права на багату нафтою і мінералами території в Егейському морі.
Вказано, що напруга зросла в останні дні після того, як верховний суд в Греції вирішив не екстрадувати турецьких військовослужбовців, звинувачених Анкарою у причетності до спроби повалення турецького уряду в липні минулого року.
Греція повідомила про масові вторгнення турецьких військових літаків у авіапростір над центральною і південною частинами Егейського моря в середу, що міністр оборони Греції Пано Камменос описав як "ковбойські витівки".