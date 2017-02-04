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Грецька армія переведена у підвищену боєготовність через дії Туреччини - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Збройні сили Греції перевели у підвищену бойову готовність після того, як Туреччина кинула виклик грецьким претезіям на 130 островів в Егейському морі. Про це повідомляє видання Time, передає УНН.

Грецька армія переведена у підвищену боєготовність через дії Туреччини - ЗМІ

"Збройні сили Греції були переведені на підвищену бойову готовність після того, як Туреччина кинула виклик щодо права власності країни на 130 островів в Егейському морі, підвищуючи напруженість між двома членами НАТО", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, ці країни були в натягнутих відносинах протягом багатьох років через повітряний простір і територіальні права на багату нафтою і мінералами території в Егейському морі.

Вказано, що напруга зросла в останні дні після того, як верховний суд в Греції вирішив не екстрадувати турецьких військовослужбовців, звинувачених Анкарою у причетності до спроби повалення турецького уряду в липні минулого року.

Греція повідомила про масові вторгнення турецьких військових літаків у авіапростір над центральною і південною частинами Егейського моря в середу, що міністр оборони Греції Пано Камменос описав як "ковбойські витівки".

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