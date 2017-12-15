Игроки "Шахтера" номинированы на звание лучшего бразильского футболиста в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Два полузащитника донецкого “Шахтера” Тайсон и Фред стали претендентами на награду Samba Gold — звание лучшего футболиста Бразилии, который выступает в Европе, сообщает УНН со ссылкой на сайт Samba Gold.
“Горняки” вошли в число 30-ти игроков, претендующих на звание лучшего бразильского футболиста в Европе.
Отметим, что победитель станет известен путем голосования среди болельщиков, бывших бразильских футболистов и спортивных журналистов.
Добавим также, предыдущими обладателями награды становились Филипп Коутиньо (2016), Неймар (2014, 2015), Тиаго Силва (2011, 2012, 2013), Майкон (2010) Луис Фабиано (2009) и Кака (2008).
Как сообщал УНН, Марлос стал лучшим футболистом “Шахтера” на групповом этапе ЛЧ.