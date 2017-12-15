Игроки "Шахтера" номинированы на звание лучшего бразильского футболиста в Европе

“Горняки” вошли в число 30-ти игроков, претендующих на звание лучшего бразильского футболиста в Европе.

Отметим, что победитель станет известен путем голосования среди болельщиков, бывших бразильских футболистов и спортивных журналистов.

Добавим также, предыдущими обладателями награды становились Филипп Коутиньо (2016), Неймар (2014, 2015), Тиаго Силва (2011, 2012, 2013), Майкон (2010) Луис Фабиано (2009) и Кака (2008).

Как сообщал УНН, Марлос стал лучшим футболистом “Шахтера” на групповом этапе ЛЧ.