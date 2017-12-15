Гравці "Шахтаря" номіновані на звання кращого бразильського футболіста в Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Два півзахисники донецького “Шахтаря” Тайсон і Фред стали претендентами на нагороду Samba Gold — звання кращого футболіста Бразилії, який виступає в Європі, повідомляє УНН з посиланням на сайт Samba Gold.
“Гірники” увійшли до числа 30-ти гравців, які претендують на звання кращого бразильського футболіста в Європі.
Зазначимо, що переможець стане відомим шляхом голосування серед вболівальників, колишніх бразильських футболістів і спортивних журналістів.
Додамо також, попередніми володарями нагороди ставали Філіпе Коутіньйо (2016), Неймар (2014, 2015), Тіаго Сілва (2011, 2012, 2013), Майкон (2010), Луїс Фабіано (2009) і Кака (2008).
Як повідомляв УНН, Марлос став кращим футболістом “Шахтаря” на груповому етапі ЛЧ.