Игроки "Киев-Баскет" продлили победную серию в Суперлиге
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В противостоянии баскетбольной Суперлиги сошлись харьковский "Политехник" и столичный "Киев-Баскет", передает корреспондент УНН.
Хозяева паркета захватили лидерство в счете, но ближе к концу стартового отрезка столичные баскетболисты ответили своим рывком, а в начале следующей четверти разрыв вырос уже до +10 в пользу киевлян - 16:26. Однако к концу половины встречи харьковчане настигли оппонентов и ушли на большой перерыв при ничьей 41:41.
В дальнейшем команды не отпускали друг друга и все решилось в заключительную минуту. Трехочковый от Петрова и потеря мяча хозяев привела к победе киевлян - 88:86.
Стоит отметить, что "Киев-Баскет" получил всего 12-ю и шестую подряд победу в регулярном чемпионате Суперлиги Пари-Матч.