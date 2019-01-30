Гравці "Київ-Баскет" продовжили переможну серію в Суперлізі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У протистоянні баскетбольної Суперліги зійшлися харківський "Політехнік" та столичний "Київ-Баскет", передає кореспондент УНН.
Господарі паркету захопили лідерство в рахунку, але ближче до кінця стартового відрізку столичні баскетболісти відповіли своїм ривком, а на початку наступної чверті розрив виріс вже до +10 на користь киян – 16:26. Проте до кінця половини зустрічі харків'яни настигли опонентів і пішли на велику перерву за нічиї 41:41.
Надалі команди не відпускали одна одну і все вирішилося в заключну хвилину. Триочковий від Петрова та втрата м'яча господарів призвела до звитяги киян – 88:86.
Варто відзначити, що "Київ-Баскет" здобув усього 12-ту та шосту поспіль перемогу в регулярному чемпіонаті Суперліги Парі-Матч.