Игрок сборной Бельгии назвал себя лучшим футболистом в мире

“Сейчас я лучший футболист на планете. Но прогрессировать можно всегда — например, забивать больше голов. Надеюсь, сохраню хорошую форму как можно дольше. С точки зрения статистики этот сезон складывается для меня лучше других, но в плане самочувствия были и более хорошие периоды раньше”, — сказал Азар.

Примечательно, что полузащитник является лучшим бомбардиром в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. По стартовых 8 турах 27-летний нападающий забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

Добавим, что Азара признан лучшим футболистом АПЛ в сентябре.