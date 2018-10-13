Гравець збірної Бельгії назвав себе кращим футболістом у світі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Один із лідерів лондонського “Челсі” та збірної Бельгії Еден Азар оцінив свою гру у нинішньому сезоні, повідомляє УНН із посиланням на Sky Sports.
“Зараз я кращий футболіст на планеті. Але прогресувати можна завжди — наприклад, забивати більше голів. Сподіваюся, збережу хорошу форму якомога довше. З точки зору статистики цей сезон складається для мене краще за інших, але в плані самопочуття були і більш хороші періоди раніше”, — сказав Азар.
Примітно, що півзахисник є найкращим бомбардиром в нинішньому сезоні англійської Прем’єр-ліги. За стартових 8 турах 27-річний нападник забив 7 голів і віддав 3 результативні передачі.
Додамо, що Азара визнано кращим футболістом АПЛ в вересні.