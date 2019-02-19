Игрок из Бердянска выиграл в "Лото-Забава" 1 млн грн

Новоиспеченный миллионер, сорвавший один из главных призов лотереи в воскресенье, 17 февраля, приобрел свой счастливый билет № 0137436 в Бердянске (Запорожская область) на фирменном столе "М.С.Л.", расположенном на рынке по адресу: ул. Свободы, 48.

Победитель стал 317-м счастливчиком на счетчике миллионеров "Лото-Забава".

Победителя приглашают присоединиться к "КЛУБУ МИЛЛИОНЕРОВ "М.С.Л." и принять участие в эксклюзивной подарочной программе "Два дня из жизни миллионера" для двух человек.

"Напомним, этим предложением уже воспользовались миллионеры из Харьковской области - Оксана Сорокина и ее свекровь Надежда Андреевна.

Гости получили призовой сертификат на 1 000 000 гривен из рук Анатолия Гнатюка в прямом эфире "Лото-Забава" и провели незабываемые выходные в столице в течение 8-9 декабря 2018 года", - сообщили в "М.С.Л.".

Также оператор лотерей напомнил, что с начала года "Фабрика миллионеров", как называют лотерею "Лото-Забава", уже подарила Украине пять обладателей миллиона из Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областей и Черновцов.