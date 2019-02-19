Гравець з Бердянська виграв у "Лото-Забава" 1 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Вісім тиражів поспіль гравці української лотереї “Лото-Забава” виграють 1 млн грн, який відправляється або в одні руки, або ділиться навпіл між двома щасливчиками. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
Новоспечений мільйонер, який зірвав один з головних призів лотереї у неділю, 17 лютого, придбав свій щасливий білет № 0137436 у Бердянську (Запорізька область) на фірмовому столі “М.С.Л.”, розташованому на ринку за адресою: вул. Свободи, 48.
Переможець став 317-м щасливчиком на лічильнику мільйонерів “Лото-Забава”.
Переможця запрошують приєднатися до “КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ “М.С.Л.” та взяти участь в ексклюзивній подарунковій програмі “Два дні з життя мільйонера” для двох осіб.
“Нагадаємо, цією пропозицією вже скористалися мільйонери з Харківщини — Оксана Сорокіна та її свекруха Надія Андріївна.
Гості отримали призовий сертифікат на 1 000 000 гривень з рук Анатолія Гнатюка у прямому ефірі "Лото-Забава" та провели незабутні вихідні у столиці протягом 8-9 грудня 2018 року”, — повідомили в “М.С.Л.”.
Також оператор лотерей нагадав, що з початку року “Фабрика мільйонерів”, як називають лотерею “Лото-Забава”, уже подарувала Україні п’ять володарів мільйону з Київської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької областей та Чернівців.