Играли и залезли в сундук, который захлопнулся на замок: появились подробности жуткой гибели детей в Волновахе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Вероятно, оставшись одни, дети играли и залезли в сундук, который захлопнулся на замок. Причина смерти - асфиксия, вследствие нехватки кислорода. Такие подробности жуткой гибели детей в Волновахе сообщил начальник криминальной полиции Донецкой области Артем Кисько, передает УНН.
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"Трупы детей нашли в доме при осмотре следователем в старом сундуке, который стоял в одной из комнат. Вероятно, оставшись одни, дети играли и залезли в сундук, который захлопнулся на замок. Причина смерти - асфиксия, вследствие нехватки кислорода", - написал Киско.
Добавим
Он также призвал беречь детей.
"Думайте о них, предусматривайте ситуации, предупреждайте, чтобы не было таких трагических сундуков, водоемов, заброшенных строек, москитных сеток ...", - добавил Киско.
Напомним
В Волновахе родители оставили детей одних дома, а когда вернулись, то обнаружили отсутствие 10-летней дочери и 7-летнего сына. Детей нашли без признаков жизни. По факту возбуждено уголовное производство.