У Волновасі зникли 10-річна дівчинка та 7-річний хлопчик. Поліція знайшла їх тіла у старій скрині

Деталі

Учора, 18 вересня, о 18:30 до поліції надійшло повідомлення від 41-річної мешканки села Микільське Волноваського району про зникнення двох її неповнолітніх дітей.

Заявниця пояснила, що близько 4:30 вони з чоловіком поїхали працювати, залишивши дітей самих, а коли повернулися, то доньки і сина вдома не було. Діти раніше з дому не уходили. Родина перебуває на обліку в соцслужбах. Правоохоронці неодноразово проводили бесіди з батьками щодо недопущення зловживання алкогольними напоями та належного виконання батьківських обов’язків.

Додамо

Для пошуків дітей було негайно розгорнуто комплекс слідчо-оперативних заходів. По тривозі було зібрано особовий склад Волноваського районного відділу поліції та відділення поліції № 2 (м. Вугледар). Також на розшук зниклих було орієнтовано кінологічну службу, автопатрулі, наряди на блокпостах, залізничних та автовокзалах. Правоохоронці опитували сусідів та мешканців села, перевіряли покинуті та нежилі будинки, недобудови, водоймища та лісосмуги.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Черкащині 14-річний хлопець вдарив молотком по снаряду і загинув від вибуху

Під час огляду будинку дітей знайшли в старій скрині без ознак життя. Наразі на місці події працює криміналістична служба. Обставини події встановлюються.

Поліція розглядає всі версії щодо загибелі брата та сестри. Попередня правова кваліфікація - п.2 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).