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Гралися і залізли до скрині, яка закрилась на замок: з'явились подробиці моторошної загибелі дітей у Волновасі

Київ • УНН

 • 48518 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Ймовірно, залишившись самі, діти гралися і залізли до скрині, яка закрилася на замок. Причина смерті - асфіксія, внаслідок браку кисню. Такі подробиці моторошної загибелі дітей у Волновасі повідомив начальник кримінальної поліції Донецької області Артем Кисько, передає УНН.

Цитата

"Трупи дітей знайшли в будинку під час огляду слідчим в старій скрині, яка стояла в одній із кімнат. Ймовірно, залишившись самі, діти гралися і залізли до скрині, яка захлопнулася на замок. Причина смерті - асфіксія, внаслідок браку кисню", - написав Кисько.

Додамо

Він також закликав берегти дітей.

"Думайте за них, передбачайте ситуації, попереджуйте, щоб не було таких трагічних скринь, водойм, закинутих будівництв, москітних сіток...", - додав Кисько.

Нагадаємо

У Волновасі батьки залишили дітей самих вдома, а коли повернулися, то виявили відсутність 10-річної доньки та 7-річного сина. Дітей знайшли без ознак життя. За фактом відкрито кримінальне провадження.

Українські Національні Новини

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