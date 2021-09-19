Гралися і залізли до скрині, яка закрилась на замок: з'явились подробиці моторошної загибелі дітей у Волновасі

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"Трупи дітей знайшли в будинку під час огляду слідчим в старій скрині, яка стояла в одній із кімнат. Ймовірно, залишившись самі, діти гралися і залізли до скрині, яка захлопнулася на замок. Причина смерті - асфіксія, внаслідок браку кисню", - написав Кисько.

Додамо

Він також закликав берегти дітей.

"Думайте за них, передбачайте ситуації, попереджуйте, щоб не було таких трагічних скринь, водойм, закинутих будівництв, москітних сіток...", - додав Кисько.

Нагадаємо

У Волновасі батьки залишили дітей самих вдома, а коли повернулися, то виявили відсутність 10-річної доньки та 7-річного сина. Дітей знайшли без ознак життя. За фактом відкрито кримінальне провадження.