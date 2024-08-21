Графики отключений света сегодня начнут действовать раньше - Укрэнерго

Укрэнерго сообщило об изменениях в графике отключений электроэнергии 21 августа, одна очередь отключений будет действовать с 15:30, вместо анонсированных ранее 16:00, пишет УНН.

Внимание! Обновление информации об отключениях 21 августа! Сегодня, 21 августа, с 15:30 до 18:00 и с 22:00 до 24:00 будет действовать одна очередь отключений. С 18:00 до 22:00 облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается - сообщили в Укрэнерго.

Дополнение

Ранее сообщалось, что 21 августа с 16:00 до 18:00 и с 22:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений, а с 18:00 до 22:00 будут применяться две очереди отключений одновременно.