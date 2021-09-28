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Грабили банковские сейфы на десятки миллионов долларов: задержан участник международной банды

Грабили банковские сейфы на десятки миллионов долларов: задержан участник международной банды

Киев  •  УНН

 • 26480 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Киевской области задержали участника международной преступной организации, которая грабила банковские сейфы в странах Европы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД.

Детали

В апреле этого года украинские и иностранные полицейские в США задержали участников преступной организации, которые похитили с банковских сейфов Украины имущество более чем на 30 млн долларов. Всего в группировку входит не менее 25 человек. Сейчас задержан еще один участник этой организации, который скрывался на территории Украины.

По данным полиции, в 2017 году 51-летний задержанный, находясь в составе преступной организации, похитил чужое имущество, которое хранили в индивидуальных банковских сейфах в депозитарном хранилище отделения банка в городе Рига.

По данным правоохранителей, в декабре 2017 года для совершения запланированного преступления он из Украины прибыл на территорию Латвийской Республики. Под предлогом пользования банковским сейфом, заранее взятым в аренду одним из соучастников, получил право прохода к депозитарному хранилищу. Находясь в хранилище, он в течение трех дней с помощью специального оборудования снял на видео внутренние части сердцевин замков почти 40 банковских сейфов и передал полученные сведения другим участникам, с помощью которых они изготовили дубликаты ключей, добавили в ведомстве.

В январе 2018 года, используя изготовленные дубликаты ключей, двое других участников этой организации, также граждане Украины, как указано, похитили имущество из восьми банковских сейфов на сумму более 60 млн грн.

В 2018 году правоохранители Латвийской Республики задержали одну исполнительницу преступления, которую признали виновной и приговорили к реальному сроку наказания.

Касательно двух других соучастников материалы были переданы в Украину, поскольку было установлено, что они граждане Украины. Украинские правоохранители провели ряд обысков, во время которых обнаружили вещественные доказательства, в частности видеокомплект технического бароскопа, которым и проводили видеосъемку сердцевин замков.

Один из подозреваемых сбежал в США, где его задержали в апреле этого года. А другого, который использовал разные имена и поддельные документы, задержали в Киевской области.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (участие в преступной организации) и ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 185 (пособничество в тайном похищении чужого имущества (кража), соединенного с проникновением в помещение либо иное хранилище, совершенного в особо крупных размерах, в составе преступной организации) Уголовного кодекса Украины.

Согласно материалам досудебного расследования установлено, что подозреваемый также причастен к совершению аналогичных преступлений на территории России, Молдовы и Северной Македонии.

Добавим

Участники указанной преступной организации в течение 2015-2016 годов совершили такие преступления в депозитарных хранилищах 10 банковских учреждений на территории Киева. Также они действовали на территории Молдовы, Беларуси, Северной Македонии, Грузии, Российской Федерации, Латвии, Узбекистана и Азербайджана.

Сейчас к уголовной ответственности привлечено уже более 10 участников этой организации. В частности, на территории Украины в суд направлено обвинительные акты касательно шести участников.

На территории Республики Узбекистан и Азербайджанской Республики задержаны еще по двое участников. В апреле этого года на территории США задержаны четыре человека, двое из которых организаторы, еще двое — исполнители.

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