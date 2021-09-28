Грабували банківські сейфи на десятки мільйонів доларів: затримано учасника міжнародної банди

ukru
19:38 • 78351 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

18:58 • 102550 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 162714 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 145803 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 147615 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 159133 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 176711 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 149977 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159151 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176003 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 154354 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

17 березня, 15:27 • 125988 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

17 березня, 16:18 • 120128 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

17 березня, 16:31 • 138003 перегляди
путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

17:53 • 96454 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 162714 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 154354 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 252234 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 248528 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 376861 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 54631 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 64653 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 62867 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 98797 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109773 перегляди
Актуальне
Грабували банківські сейфи на десятки мільйонів доларів: затримано учасника міжнародної банди

Грабували банківські сейфи на десятки мільйонів доларів: затримано учасника міжнародної банди

Київ • УНН

 • 26489 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. У Київській області затримали учасника міжнародної злочинної організації, яка грабувала банківські сейфи у країнах Європи. Про це повідомляє УНН із посиланням на МВС.

Деталі

У квітні цього року українські та іноземні поліцейські у США затримали учасників злочинної організації, які викрали з банківських сейфів України майно на понад 30 млн доларів. Усього до угруповання входить щонайменше 25 осіб. Наразі затриманий ще один учасник цієї організації, який переховувався на території України.

За даними поліції, 2017 року 51-річний затриманий, перебуваючи у складі злочинної організації, викрав чуже майно, яке зберігали в індивідуальних банківських сейфах у депозитарному сховищі відділення банку в місті Рига.

Як вказують правоохоронців, у грудні 2017 року для скоєння запланованого злочину він з України прибув на територію Латвійської Республіки. Під приводом користування банківським сейфом, заздалегідь взятим в оренду одним зі співучасників, отримав право проходу до депозитарного сховища. Перебуваючи у сховищі, він протягом трьох днів поспіль за допомогою спеціального обладнання зняв на відео внутрішні частини серцевин замків майже 40 банківських сейфів та передав отримані відомості іншим учасникам, за допомогою яких вони виготовили дублікати ключів, додали у відомстві.

У січні 2018 року, використовуючи виготовлені дублікати ключів, двоє інших учасників цієї організації, також громадяни України, як зазначається, викрали майно з восьми банківських сейфів на суму понад 60 млн грн.

2018 року правоохоронці Латвійської Республіки затримали одну виконавцю злочину, яку визнали винною та засудили до реального терміну покарання.

Щодо двох інших співучасників матеріали було передано в Україну, оскільки було встановлено, що вони є громадянами України. Українські правоохоронці провели низку обшуків, під час яких виявили речові докази, зокрема відеокомплект технічного бароскопа, яким і проводили відеозйомку серцевин замків.

Один із підозрюваних втік до США, де його затримали у квітні цього року. А другого, який використовував різні імена та підроблені документи, затримали на Київщині.

Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (участь у злочинній організації) та ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185 (пособництво у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), поєднаного з проникненням в приміщення чи інше сховище, вчиненого в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації) Кримінального кодексу України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що підозрюваний також є причетним до скоєння аналогічних злочинів на території Росії, Молдови та Північної Македонії.

Додамо

Учасники вказаної злочинної організації протягом 2015–2016 років скоїли такі злочини у депозитарних сховищах 10 банківських установ на території Києва. Також вони діяли на території Молдови, Білорусі, Північної Македонії, Грузії, Російської Федерації, Латвії, Узбекистану та Азербайджану.

Наразі до кримінальної відповідальності притягнуто вже понад 10 учасників цієї організації. Зокрема, на території України до суду направлено обвинувальні акти щодо шести учасників.

На території Республіки Узбекистан та Азербайджанської Республіки затримано ще по двоє учасників. У квітні цього року на території США затримано чотири особи, двоє з яких організатори, ще двоє — виконавці.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами