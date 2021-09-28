Грабували банківські сейфи на десятки мільйонів доларів: затримано учасника міжнародної банди

Деталі

У квітні цього року українські та іноземні поліцейські у США затримали учасників злочинної організації, які викрали з банківських сейфів України майно на понад 30 млн доларів. Усього до угруповання входить щонайменше 25 осіб. Наразі затриманий ще один учасник цієї організації, який переховувався на території України.

За даними поліції, 2017 року 51-річний затриманий, перебуваючи у складі злочинної організації, викрав чуже майно, яке зберігали в індивідуальних банківських сейфах у депозитарному сховищі відділення банку в місті Рига.

Як вказують правоохоронців, у грудні 2017 року для скоєння запланованого злочину він з України прибув на територію Латвійської Республіки. Під приводом користування банківським сейфом, заздалегідь взятим в оренду одним зі співучасників, отримав право проходу до депозитарного сховища. Перебуваючи у сховищі, він протягом трьох днів поспіль за допомогою спеціального обладнання зняв на відео внутрішні частини серцевин замків майже 40 банківських сейфів та передав отримані відомості іншим учасникам, за допомогою яких вони виготовили дублікати ключів, додали у відомстві.

У січні 2018 року, використовуючи виготовлені дублікати ключів, двоє інших учасників цієї організації, також громадяни України, як зазначається, викрали майно з восьми банківських сейфів на суму понад 60 млн грн.

2018 року правоохоронці Латвійської Республіки затримали одну виконавцю злочину, яку визнали винною та засудили до реального терміну покарання.

Щодо двох інших співучасників матеріали було передано в Україну, оскільки було встановлено, що вони є громадянами України. Українські правоохоронці провели низку обшуків, під час яких виявили речові докази, зокрема відеокомплект технічного бароскопа, яким і проводили відеозйомку серцевин замків.

Один із підозрюваних втік до США, де його затримали у квітні цього року. А другого, який використовував різні імена та підроблені документи, затримали на Київщині.

Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (участь у злочинній організації) та ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185 (пособництво у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), поєднаного з проникненням в приміщення чи інше сховище, вчиненого в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації) Кримінального кодексу України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що підозрюваний також є причетним до скоєння аналогічних злочинів на території Росії, Молдови та Північної Македонії.

Додамо

Учасники вказаної злочинної організації протягом 2015–2016 років скоїли такі злочини у депозитарних сховищах 10 банківських установ на території Києва. Також вони діяли на території Молдови, Білорусі, Північної Македонії, Грузії, Російської Федерації, Латвії, Узбекистану та Азербайджану.

Наразі до кримінальної відповідальності притягнуто вже понад 10 учасників цієї організації. Зокрема, на території України до суду направлено обвинувальні акти щодо шести учасників.

На території Республіки Узбекистан та Азербайджанської Республіки затримано ще по двоє учасників. У квітні цього року на території США затримано чотири особи, двоє з яких організатори, ще двоє — виконавці.