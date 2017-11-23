Грабители в Днепре напали на женщину и похитили у нее 50 тысяч долларов и золото

“В ходе обыска у злоумышленников было изъято 35 тыс. долл. США, золотые украшения, 14 мобильных телефонов, планшет, навигатор, 2 радиостанции, сим-карты, 15 пакетов с наркотическими веществами, 89 кустов марихуаны и пистолет с 39 патронами”, — рассказали в полиции.

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Злоумышленников задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой).

Напомним, 20 ноября в Житомирской области неизвестные напали на предпринимателей и похитили у них 30 кг золота.

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