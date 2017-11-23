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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 47932 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 29506 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 41879 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 53570 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 109134 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 15:15 • 137318 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107239 просмотра

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Грабители в Днепре напали на женщину и похитили у нее 50 тысяч долларов и золото

Грабители в Днепре напали на женщину и похитили у нее 50 тысяч долларов и золото

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Полиция Днепра задержала двух 20-летних разбойников, которые ворвались в жилище местной жительницы, избили женщину и похитили 50 тыс. долл. США и золотые украшения. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, передает УНН.

“В ходе обыска у злоумышленников было изъято 35 тыс. долл. США, золотые украшения, 14 мобильных телефонов, планшет, навигатор, 2 радиостанции, сим-карты, 15 пакетов с наркотическими веществами, 89 кустов марихуаны и пистолет с 39 патронами”, — рассказали в полиции.

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Злоумышленников задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой).

Напомним, 20 ноября в Житомирской области неизвестные напали на предпринимателей и похитили у них 30 кг золота.

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