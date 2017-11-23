Грабіжники у Дніпрі напали на жінку та викрали у неї 50 тисяч долларів та золото

“В ході обшуку у зловмисників було вилучено 35 тис. дол. США, золоті прикраси, 14 мобільних телефонів, планшет, навігатор, 2 радіостанції, сім-картки, 15 пакетів з наркотичними речовинами, 89 кущів марихуани та пістолет з 39 набоями” — розповіли в поліції.

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Зловмисників затримали у порядку ст.208 КПК України. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій).

Нагадаємо, 20 листопада на Житомирщині невідомі напали на підприємців та викрали в них 30 кг золота.

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