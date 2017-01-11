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Игра на основе книг Харуки Мураками выйдет в январе

Игра на основе книг Харуки Мураками выйдет в январе

Киев • УНН

 • 7678 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. В январе состоится релиз видеоигры Memoranda, автор которой вдохновлялся творчеством японского писателя Харуки Мураками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Verge.

Сообщается, что игра выйдет в жанре point-and-click-адвенчура в стиле культовых Day of the Tentacle или The Secret of Monkey Island. Главной героиней станет девушка из какого европейского города, которая полностью потеряла память и забыла даже собственное имя. Игроку придется много общаться с другими персонажами и разгадывать загадки.

Главный разработчик заявил, что Memoranda не будет полностью основана на книгах Мураками, но призвана вызвать у геймера похожие чувства и ощущения как при чтении произведений известного писателя.

Ранее стало известно, что Steam установил новый рекорд по количеству одновременных онлайн.

Украинские Национальные Новости

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