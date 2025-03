Игра на основе книг Харуки Мураками выйдет в январе

Сообщается, что игра выйдет в жанре point-and-click-адвенчура в стиле культовых Day of the Tentacle или The Secret of Monkey Island. Главной героиней станет девушка из какого европейского города, которая полностью потеряла память и забыла даже собственное имя. Игроку придется много общаться с другими персонажами и разгадывать загадки.

Главный разработчик заявил, что Memoranda не будет полностью основана на книгах Мураками, но призвана вызвать у геймера похожие чувства и ощущения как при чтении произведений известного писателя.

