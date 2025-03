Гра на основі книг Харукі Муракамі вийде у січні

Повідомляється, що гра вийде в жанрі point-and-click-адвенчурі в стилі культових Day of the Tentacle або The Secret of Monkey Island. Головною героїнею стане дівчина з якогось європейського міста, яка повністю втратила пам'ять і забула навіть власне ім'я. Гравцеві доведеться багато спілкуватися з іншими персонажами і розгадувати загадки.

Головний розробник заявив, що Memoranda не буде повністю заснована на книгах Муракамі, але покликана викликати у геймера схожі почуття і відчуття як під час читання творів відомого письменника.

Раніше стало відомо, що Steam встановив новий рекорд за кількістю одночасних користувачів онлайн.