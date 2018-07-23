ГПУ собрала доказательства госизмены экс-нардепа и руководителей Луганщины

"Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Главного следственного управления Генпрокуратуры, совместно с управлением процессуального руководства по уголовным производствам следователей центрального аппарата Государственного бюро расследований, в ходе досудебного расследования собрано достаточно надлежащих и допустимых доказательств для осуществления специального досудебного расследования в отношении народного депутата Украины VII созыва С. Горохова и бывших председателя Луганского областного совета В. Голенко, его первого заместителя Е. Харин а Луганского городского головы С. Кравченко и его первого заместителя М. Пилавова", - написал Лысенко.



Напомним, уголовное производство в отношении Ефремова рассматривается в Старобельском районном суде Луганской области, к обвиняемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей.



Подозреваемые в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины С. Горохов, В. Голенко, Е. Харин, С. Кравченко и М. Пилавов находятся в розыске, проведение которого поручено сотрудникам Службы безопасности Украины.



Как сообщал УНН, прокуратура будет решать судьбу полицейского за избиение мужчины в столичном метро.



Генеральной прокуратурой Украины получено постановления следственного судьи о разрешении на задержание подозреваемых с целью поводу участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.