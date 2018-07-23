ГПУ собрала доказательства госизмены экс-нардепа и руководителей Луганщины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Генеральная прокуратура Украины собрала доказательства государственной измены, совершенной бывшим народным депутатом Сергеем Гороховым, председателем Луганского облсовета Валерием Голенко, его заместителем Евгением Хариным, мэром Луганска Сергеем Кравченко и его заместителем Манолисовым Пилавовым. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.
"Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Главного следственного управления Генпрокуратуры, совместно с управлением процессуального руководства по уголовным производствам следователей центрального аппарата Государственного бюро расследований, в ходе досудебного расследования собрано достаточно надлежащих и допустимых доказательств для осуществления специального досудебного расследования в отношении народного депутата Украины VII созыва С. Горохова и бывших председателя Луганского областного совета В. Голенко, его первого заместителя Е. Харин а Луганского городского головы С. Кравченко и его первого заместителя М. Пилавова", - написал Лысенко.
Напомним, уголовное производство в отношении Ефремова рассматривается в Старобельском районном суде Луганской области, к обвиняемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
Подозреваемые в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины С. Горохов, В. Голенко, Е. Харин, С. Кравченко и М. Пилавов находятся в розыске, проведение которого поручено сотрудникам Службы безопасности Украины.
Как сообщал УНН, прокуратура будет решать судьбу полицейского за избиение мужчины в столичном метро.
Генеральной прокуратурой Украины получено постановления следственного судьи о разрешении на задержание подозреваемых с целью поводу участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.