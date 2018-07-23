ГПУ зібрала докази держзради екс-нардепа та очільників Луганщини

"Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генпрокуратури, спільно з управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань, в ході досудового розслідування зібрано достатньо належних та допустимих доказів для здійснення спеціального досудового розслідування щодо народного депутата України VII скликання С. Горохова та колишніх голови Луганської обласної ради В. Голенка, його першого заступника Є. Харіна, Луганського міського голови С. Кравченка та його першого заступника М. Пілавова", - написав Лисенко.



Нагадаємо, кримінальне провадження щодо О. Єфремова розглядається у Старобільському районному суді Луганської області, до обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Підозрювані у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України С. Горохов, В. Голенко, Є. Харін, С. Кравченко та М. Пілавов перебувають в розшуку, проведення якого доручено співробітникам Служби безпеки України.



Як повідомляв УНН, прокуратура вирішуватиме долю поліцейського за побиття чоловіка у столичному метро.



Генеральною прокуратурою України отримано ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання підозрюваних з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.