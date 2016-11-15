ГПУ завершила следствие в отношении экс-руководителя управления общественной безопасности ГУМВД Украины в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Генеральной прокуратуре Украины завершили досудебное расследование по подозрению бывшего руководителя управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в Киеве, которому инкриминируется совершение с целью препятствования проведению митингов и собраний организации, выполнение 30.11.2013 года приказа на силовое освобождение Майдана Незалежности в г. Киеве от участников акции протеста. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.
Департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины 14.11.2016 года завершено досудебное расследование по подозрению бывшего руководителя управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в г. Киеве, которому инкриминируется совершение с целью препятствования проведению митингов и собраний организации выполнения 30.11.2013 года заведомо незаконного приказа на силовое освобождение Майдана Незалежности в г. Киеве от участников акции протеста и передача этого приказа исполнителям - бойцам спецподразделения "Беркут", в результате реализации которого причинены телесные повреждения более 80 митингующим, что привело к тяжелым последствиям.
Также указанное лицо подозревается в совершении на выполнение указаний руководства, 01.12.2013 на ул. Банковой в г. Киеве, предоставление заведомо незаконного приказа подконтрольным работникам спецподразделения "Беркут" и военнослужащим внутренних войск МВД Украины на применение физической силы и специальных средств к участникам акции протеста и журналистов, в результате чего причинены телесные повреждения более 29 митингующим и 22 представителям средств массовой информации, то есть нанесены тяжкие последствия, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 171, ч. 4 ст. 41, ст. 340 УК Украины.
Кроме того, об этих событиях указанному руководителю управления общественной безопасности ГУМВД Украины в г. Киеве инкриминируется ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, в результате чего получили телесные повреждения 26 бойцов внутренних войск и патрульно-постовой службы, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 УК Украины. Сейчас стороне защиты открыт доступ к материалам производства.
Напомним, что по результатам расследования разгона студенческого Майдана сообщено о подозрении 16 лицам, в том числе бывшим представителям руководства государства и правоохранительных органов, по 5 из этих подозреваемых обвинительные акты рассматриваются судом.
По результатам расследования событий, произошедших 01.12.2013 на ул. Банковой в г. Киеве, в организации разгона протестующих и применения к ним насилия сообщено о подозрении пяти лицам из числа руководства государства и правоохранительных органов и пяти правоохранителям, которые выполняли эти противоправные действия.
Сейчас продолжается досудебное расследование, направленное на установление других организаторов и исполнителей преступлений.