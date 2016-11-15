ГПУ завершила слідство щодо екс-керівника управління громадської безпеки ГУМВС України в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. В Генеральній прокуратурі України завершили досудове розслідування за підозрою колишнього керівника управління громадської безпеки Головного управління МВС України в м.Києві, якому інкримінується вчинення, з метою перешкоджання проведенню мітингів і зборів організації, виконання 30.11.2013 наказу на силове звільнення Майдану Незалежності у м. Києві від учасників акції протесту. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України 14.11.2016 завершено досудове розслідування за підозрою колишнього керівника управління громадської безпеки Головного управління МВС України в м. Києві, якому інкримінується вчинення з метою перешкоджання проведенню мітингів і зборів організації виконання 30.11.2013 завідомо незаконного наказу на силове звільнення Майдану Незалежності у м. Києві від учасників акції протесту та передача цього наказу виконавцям — бійцям спецпідрозділу “Беркут”, внаслідок реалізації якого заподіяно тілесні ушкодження більше ніж 80 мітингувальникам, тобто призвело до тяжких наслідків.
Також вказана особа підозрюється у вчиненні, на виконання вказівок керівництва, 01.12.2013 на вул. Банковій у м. Києві, віддання завідомо незаконного наказу підконтрольним працівникам спецпідрозділу “Беркут” та військовослужбовцям внутрішніх військ МВС України на застосування фізичної сили та спеціальних засобів до учасників акції протесту та журналістів, унаслідок чого заподіяно тілесні ушкодження більше ніж 29 мітингувальникам та 22 представникам засобів масової інформації, тобто спричинено тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 171, ч. 4 ст. 41, ст. 340 КК України.
Крім того, щодо цих подій зазначеному керівнику управління громадської безпеки ГУМВС України в м. Києві інкриміновано неналежне виконання своїх службових обов’язків, унаслідок чого отримали тілесні ушкодження 26 бійців внутрішніх військ та патрульно-постової служби, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України. Наразі стороні захисту відкрито доступ до матеріалів провадження.
Нагадаємо, що за результатами розслідування розгону студентського Майдану повідомлено про підозру 16 особам, у тому числі колишнім представникам керівництва держави та правоохоронних органів, щодо 5 із цих підозрюваних обвинувальні акти розглядаються судом.
За наслідками розслідування подій, що відбулись 01.12.2013 на вул. Банковій в м. Києві, в організації розгону протестувальників та застосування до них насильства повідомлено про підозру п’ятьом особам з числа керівництва держави та правоохоронних органів та п’ятьом правоохоронцям, які виконували ці протиправні дії.
Наразі триває досудове розслідування, спрямоване на встановлення інших організаторів та виконавців злочинів.