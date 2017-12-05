ГПУ зафиксировала получение окружением Саакашвили около 0,5 млн долл. от Курченко - Луценко (дополнено)

"Нами зафиксировано получение с российской стороны к окружению Саакашвили около 0,5 млн долл., примерно половину суммы которых были вручены Севериону Донгадзе под контролем украинских спецслужб. То есть, с переписыванием номеров купюр и фиксацией самой операции передачи", - сказал он.

По его словам, установлено, что лицо, приближенное к Саакашвили, а именно гражданин Украины Северион Донгадзе по согласованию с Саакашвили обратился через доверенное лицо к Сергею Курченко с предложением финансирования деятельности Саакашвили в обмен на интересы членов организованной преступной группировки.

Напомним, Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.