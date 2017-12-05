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ГПУ зафиксировала получение окружением Саакашвили около 0,5 млн долл. от Курченко - Луценко (дополнено)

ГПУ зафиксировала получение окружением Саакашвили около 0,5 млн долл. от Курченко - Луценко (дополнено)

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Украины зафиксировала получение окружением экс-главы Одесской ОГА, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили около 0,5 млн долл. США от бизнесмена Сергея Курченко для проведения финансирования митингов в Украине для захвата государственной власти. Об этом во время брифинга сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

"Нами зафиксировано получение с российской стороны к окружению Саакашвили около 0,5 млн долл., примерно половину суммы которых были вручены Севериону Донгадзе под контролем украинских спецслужб. То есть, с переписыванием номеров купюр и фиксацией самой операции передачи", - сказал он.

По его словам, установлено, что лицо, приближенное к Саакашвили, а именно гражданин Украины Северион Донгадзе по согласованию с Саакашвили обратился через доверенное лицо к Сергею Курченко с предложением финансирования деятельности Саакашвили в обмен на интересы членов организованной преступной группировки.

Напомним, Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.

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