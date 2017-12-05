ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько 0,5 млн дол. від Курченка - Луценко (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України зафіксувала отримання оточенням екс-голови Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі близько 0,5 млн дол. США від бізнесмена Сергія Курченка для проведення фінансування мітингів в Україні задля захоплення державної влади. Про це під час брифінгу повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"Нами зафіксовано отримання з російського боку до оточення Саакашвілі близько 0,5 млн дол., приблизно половину суми яких було вручено Северіону Донгадзе під контролем українських спецслужб. Тобто, з переписуванням номерів купюр і фіксацією самої операції передачі", - сказав він.
За його словами, встановлено, що особа, наближена до Саакашвілі, а саме громадянин України Северіон Донгадзе за узгодженням із Саакашвілі звернувся через довірену особу до Сергія Курченка з пропозицією фінансування діяльності Саакашвілі в обмін на інтереси членів організованого злочинного угруповання.
Нагадаємо, Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченка влаштовувало акції протесту задля захоплення влади.
Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.