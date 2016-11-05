ГПУ сегодня доложит семьям героев Небесной сотни о расследовании дел майдановцев

"Сегодня мы, представители генеральной прокураторы, будем иметь разговор с представителями семей Небесной Сотни, с адвокатами семей Небесной Сотни. Будем отчитываться о той работе, которая осуществлялась на протяжении последнего года, да и вообще после начала расследования этих производств, докладывать о расследовании, отвечать на замечания на недостатки, если будут указываться, объяснять, говорить о препятствиях, которые мешают расследованию ", - сказал С.Горбатюк.

Он отметил, что, если руководство прислушается к проблемам, а семьи Небесной Сотни поддержат ГПУ, то это будет помогать продвижению и расследованию производств, ведь их сейчас великое множество.

"Если брать преступления, совершенные во время Майдана, то это более двух с половиной тысяч эпизодов расследования. Конечно, уже часть есть и находится в суде, часть людей под подозрением находится. Много сделано, но еще больше предстоит сделать. И поэтому, конечно, откровенная и конструктивная беседа и об успехах, и о недостатках позволит устранять эти недостатки и двигаться вперед ", - сообщил С.Горбатюк.