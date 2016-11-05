ГПУ сьогодні доповість родинам героїв Небесної сотні про розслідування справ майданівців

"Сьогодні ми, представники генеральною прокуратори, будемо мати розмову з представниками родин Небесної Сотні, з адвокатами родин Небесної Сотні. Будемо звітувати про ту роботу, яка здійснювалася упродовж останнього року, та й загалом після початку розслідування цих проваджень, доповідати про розслідування, відповідати на зауваження, на недоліки, якщо будуть вказуватись, пояснювати, говорити про перешкоди, які заважають розслідуванню", - сказав С.Горбатюк.

Він зауважив, що, якщо керівництво дослухається до проблем, а родини Небесної Сотні підтримають ГПУ, то це буде допомагати просуванню та розслідуванню проваджень, адже їх зараз велика кількість.

"Якщо брати злочини, вчинені під час Майдану, то це понад дві з половиною тисячі епізодів розслідування. Звичайно, вже частина є і перебуває в суді, частина осіб під підозрою знаходиться. Багато зроблено, але ще більше треба зробити. І тому, звичайно, відверта і конструктивна розмова і про успіхи, і про недоліки дозволить усувати ці недоліки і рухатись вперед", - повідомив С.Горбатюк.