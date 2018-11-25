ГПУ рассказала, как расследует дело убийства Гонгадзе - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Главное следственное управление Генпрокуратуры продолжает расследование дела в отношении организаторов и подстрекателей к умышленному убийству украинского журналиста Георгия Гонгадзе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”, которое получило ответ на свой запрос.
По данным ГПУ, проводится ряд комплексных экспертиз.
“Следственным путем проверяется на причастность к совершению преступления значительный круг высших должностных лиц Украины... В настоящее время любому из вышеуказанного круга лиц уведомление о подозрении не оглашались. В то же время кассационное обжалование приговора Алексея Пукача — исполнителя убийства Георгия Гонгадзе — делает невозможным следствию выяснения окончательной квалификации действий заказчиков и организаторов преступления”, — указано в ответе прокуратуры.
Издание также добавляет, что 5 ноября во время круглого стола на тему “Международные обязательства Украины: состояние выполнения обязательств Украины по расследованию и правосудия по делам Гонгадзе, Подольского и Ельяшкевича” в Верховной Раде правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина отметил, что Генпрокуратура проводит следствие по факту организации и подстрекательству к умышленному убийству журналиста Гонгадзе. От ГПУ тогда на круглый стол никто не пришел.
“Алексей Подольский, который ранее также проходил по делу Гонгадзе как потерпевший (его похитили, вывезли в лес вблизи Прилук и избили), заявил, что в этом производстве его потерпевшим не признают. В своем ответе Генпрокуратура это подтвердила”, — добавляется в сообщении журналистов.
Напоминаем, украинский журналист Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области было обнаружено тело без головы, которое, по выводам экспертов, мог принадлежать Гонгадзе. Останки хранились в киевском морге. Похоронили его только в марте 2016 года.
Как информировал УНН, суд перенес рассмотрение кассации по приговору Пукача на 28 ноября.