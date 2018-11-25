ГПУ розповіла, як розслідує справу убивства Гонгадзе - ЗМІ

За даними ГПУ, наразі проводиться низка комплексних експертиз.

“Слідчим шляхом перевіряється на причетність до вчинення злочину значне коло вищих посадових осіб України... На теперішній час будь-кому з вищезазначеного кола осіб повідомлення про підозру не оголошувалися. Водночас касаційне оскарження вироку Олексія Пукача — виконавця вбивства Георгія Гонгадзе — унеможливлює слідству з’ясування остаточної кваліфікації дій замовників та організаторів злочину”, — вказано у відповіді прокуратури.

Видання також додає, що 5 листопада під час круглого столу на тему “Міжнародні зобов’язання України: стан виконання зобов’язань України щодо розслідування та правосуддя в справах Гонгадзе, Подольського та Єльяшкевича” у Верховній Раді урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина зазначив, що Генпрокуратура проводить слідство щодо факту організації і підбурення до умисного убивства журналіста Гонгадзе. Від ГПУ тоді на круглий стіл ніхто не прийшов.

“Олексій Подольський, який раніше також проходив у справі Гонгадзе як потерпілий (його викрали, вивезли до лісу поблизу Прилук і побили), заявив, що у цьому провадженні його потерпілим не визнають. У своїй відповіді Генпрокуратура це підтвердила”, — додається у повідомленні журналістів.

Нагадуємо, український журналіст Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі на Київщині було виявлено тіло без голови, яке, за висновками експертів, могло належати Гонгадзе. Останки зберігалися у київському морзі. Поховали його тільки у березні 2016 року.

Як інформував УНН, суд переніс розгляд касації щодо вироку Пукачу на 28 листопада.