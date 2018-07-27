ГПУ продлила следствие по делу "вышек Бойко" до середины сентября

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Генеральная прокуратура Украины продлила срок досудебного расследования в уголовном производстве по завладению в составе преступной организации денежных средств, полученных во время проведения закупок самоподъемных буровых установок В312 и В319 в сумме более 400 млн долл. США до 19 сентября 2018 года. Об этом говорится в решении Печерского районного суда Киева, передает УНН.

"Постановлением Генерального прокурора Украины от 18.05.2018 года срок досудебного расследования в уголовном производстве № 12013220540000400 продлен до 6 (шести месяцев), определив новый срок досудебного расследования до 19.09.2018 года", - отмечается в постановлении суда.

Напомним, Генпрокурор 2 февраля 2018 рассказал, что компании Януковича и Арбузова получили 95 млн долл. после сделки с "вышками Бойко".

В то же время, Луценко заявил, что ГПУ не имеет доказательств о том, что Бойко получил средства от покупки буровых вышек.

Кроме того, 31 января 2018 года Генпрокурор Юрий Луценко написал, что экс-вице-премьер-министру Сергею Арбузову, председателю наблюдательного совета ОАО "Вернум банк" Натальи Игнатченко и гражданину Фролову сообщено о подозрении по ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.5 ст. 191, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 УК по фактам соучастия в преступной организации под руководством бывшего президента Виктора Януковича и преступлениях, которые эта организация совершала.

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