ГПУ продовжила слідство у справі "вишок Бойка" до середини вересня

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Генеральна прокуратура України продовжила термін досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо заволодіння у складі злочинної організації грошових коштів, отриманих під час проведення закупівель самопідіймальних бурових установок В312 та В319 у сумі понад 400 млн дол. США до 19 вересня 2018 року. Про це йдеться у рішенні Печерського районного суду Києва, передає УНН.

"Постановою Генерального прокурора України від 18.05.2018 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12013220540000400 продовжено до 6 (шести місяців), визначивши новий строк досудового розслідування до 19.09.2018 року", - зазначається в ухвалі суду.

Нагадаємо, Генпрокурор 2 лютого 2018 року розповів, що компанії Януковича та Арбузова отримали 95 млн дол. після оборудки з "вишками Бойка".

Водночас, Луценко заявив, що ГПУ не має доказів про те, що Бойко отримав кошти від купівлі бурових вишок.

Крім того, 31 січня 2018 року Генпрокурор Юрій Луценко написав, що екс-віце-прем’єр-міністру Сергію Арбузову, голові наглядової ради ВАТ “Вернум банк” Наталії Ігнатченко та громадянину А.Фролову повідомлено про підозру за ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 191, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 ККУ за фактами співучасті у злочинній організації під керівництвом колишнього президента Віктора Януковича та злочинах, які ця організація вчиняла.

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