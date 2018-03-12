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ГПУ сообщила о подозрении судьям Конституционного суда РФ

ГПУ сообщила о подозрении судьям Конституционного суда РФ

Киев  •  УНН

 • 11613 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины сообщила о подозрении главе и 18 судьям Конституционного суда Российской Федерации за признание, вопреки российскому и международному законодательству, "договора" между Российской Федерацией и так называемой "республикой Крым" о принятии в состав РФ этого квазиобразования. Об этом написал на своей странице в Facebook Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

"На основании собранных доказательств 01.03.2018 составлено сообщение о подозрении главе и 18 судьям Конституционного суда Российской Федерации в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, представителями власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям)", - отметил Генпрокурор.

В частности, по его словам, 18 марта 2014 года в Москве с участием Президента РФ Путина В.В. и самопровозглашенных представителей так называемой "власти Крыма" Аксенова С.В., Константинова В.А., Чалого А.Н. был подписан "Договор о принятии в РФ Республики Крым и создание в составе РФ новых субъектов", который является ничтожным с правовой точки зрения.

Уже на следующий день, отметил он, судьи КС РФ, действуя по предварительному сговору группой с представителями власти и Вооруженных сил РФ как пособники в совершении последними посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, грубо пренебрегая порядком рассмотрения и требованиями российского законодательства и международными обязательствами Российской Федерации, единогласно признали таким, что якобы соответствует Конституции РФ никчемного "договора" между Российской Федерацией и так называемой "республикой Крым" о принятии в состав РФ этого квазиобразования.

"Причем, как признался сразу после совершения указанного преступления в своем интервью сам председатель КС РФ Зорькин В.Д., "фактически судьи сделали конечный документ в течение двух часов, что является беспрецедентным случаем для высшей юридической инстанции России", а спешка с принятием решения "диктовали события" и "просьба президента", - сообщил Ю.Луценко.

Генпрокурор отметил, что указанными действиями судьи Конституционного суда РФ способствовали представителям власти и Вооруженных сил РФ путем устранения препятствий в совершении ими умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к тяжелым последствиям в виде оккупации части территории Украины и причинения материального ущерба нашей стране на сумму более 1 триллиона гривен.

Ю.Луценко также отметил, что 6 марта этого года "с помощью курьерской службы международной доставки и электронной почты письменные сообщения о подозрении вместе с памятками о процессуальных правах и обязанностях подозреваемого, а также повестками о вызове для проведения следственных действий на 13 и 19 марта 2018 года, доставлены по месту работы подозреваемых (Конституционный суд РФ, получил работник секретариата Сенякова)".

В случае неявки в Главную военную прокуратуру в определенный срок без уважительных причин подозреваемые будут объявлены в розыск и направлено в суд ходатайство о предоставлении разрешения на их задержание с целью доставки в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Конституционный суд РФ единогласным решением судей признал соответствующим Конституции РФ международный договор о вхождении Крыма в состав РФ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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