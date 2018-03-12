ГПУ повідомила про підозру суддям Конституційного суду РФ

КИЇВ. 12 березня. УНН. Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України повідомила про підозру голові та 18 суддям Конституційного суду Російської Федерації за визнання, всупереч російському та міжнародному законодавству, “договору” між Російською Федерацією і так званою “республікою Крим” про прийняття до складу РФ цього квазіутворення. Про це написав на своїй сторінці у Facebook Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.