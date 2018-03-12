ГПУ повідомила про підозру суддям Конституційного суду РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України повідомила про підозру голові та 18 суддям Конституційного суду Російської Федерації за визнання, всупереч російському та міжнародному законодавству, “договору” між Російською Федерацією і так званою “республікою Крим” про прийняття до складу РФ цього квазіутворення. Про це написав на своїй сторінці у Facebook Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
“На підставі зібраних доказів 01.03.2018 складено повідомлення про підозру голові та 18 суддям Конституційного суду Російської Федерації у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, представниками влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків)”, - зазначив Генпрокурор.
Зокрема, за його словами, 18 березня 2014 року у Москві за участю Президента РФ Путіна В.В. та самопроголошених представників так званої “влади Криму” Аксьонова С.В., Константинова В.А., Чалого О.М. підписано “Договір про прийняття до РФ Республіки Крим і створення у складі РФ нових суб’єктів”, який є нікчемним з правової точки зору.
Вже наступного дня, зазначив він, судді КС РФ, діючи за попередньою змовою групою із представниками влади та Збройних сил РФ як пособники у вчиненні останніми посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, грубо знехтувавши порядком розгляду та вимогами російського законодавства та міжнародних зобов’язань Російської Федерації, одноголосно визнали таким, що начебто відповідає Конституції РФ нікчемний “договір” між Російською Федерацією і так званою “республікою Крим” про прийняття до складу РФ цього квазіутворення.
“При чому, як зізнався відразу після вчинення вказаного злочину в своєму інтерв’ю сам голова КС РФ Зорькін В.Д., “фактично судді виготовили кінцевий документ упродовж двох годин, що є безпрецедентним випадком для вищої юридичної інстанції Росії”, а поспіх із прийняттям рішення “диктували події” та “прохання президента”, - повідомив Ю.Луценко.
Генпрокурор наголосив, що зазначеними діями судді Конституційного суду РФ сприяли представникам влади і Збройних сил РФ шляхом усунення перешкод у вчиненні ними умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до тяжких наслідків у вигляді окупації частини території України та заподіяння матеріальних збитків нашій державі на суму понад 1 трильйон гривень.
Ю.Луценко також зазначив, що 6 березня цього року “за допомогою кур’єрської служби міжнародної доставки та електронною поштою письмові повідомлення про підозру разом із пам’ятками про процесуальні права та обов’язки підозрюваного, а також повістками про виклик для проведення слідчих дій на 13 та 19 березня 2018 року, доставлені за місцем роботи підозрюваних (Конституційний суд РФ, отримав працівник секретаріату Сенякова)”.
У разі неявки до Головної військової прокуратури у визначений строк без поважних причин підозрюваних буде оголошено в розшук та скеровано до суду клопотання про надання дозволу на їх затримання з метою доставки в суд для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, Конституційний суд РФ одноголосним рішенням суддів визнав відповідним Конституції РФ міжнародний договір про входження Криму до складу РФ.