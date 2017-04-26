ГПУ сообщила о подозрении руководителям фирмы "Тедис Украина"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 21750 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 83213 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 142372 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111605 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113310 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110454 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102723 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106510 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103163 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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ГПУ сообщила о подозрении руководителям фирмы "Тедис Украина"

ГПУ сообщила о подозрении руководителям фирмы "Тедис Украина"

Киев  •  УНН

 • 11832 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении генеральному директору ООО "Тедис Украина" и члену дирекции - директору дирекции ООО "Тедис Украина", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

По информации ГПУ, сегодня следователи и прокуроры Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ сообщили о подозрении генеральному директору ООО "Тедис Украина" и члену дирекции - директору дирекции ООО "Тедис Украина" в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, совершенном лицом, которое обязано их платить, и которые привели к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство, то есть создание субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

В ведомстве отметили, что в настоящее время досудебное расследование продолжается, проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий с целью установления всех фактических обстоятельств совершения уголовных преступлений и привлечения каждго виновного лица к уголовной ответственности.

Напомним, как сообщал Генпрокурор Юрий Луценко, 26 апреля, прошли обыски у руководителей компании "Тедис Украина". Также он отметил, что компания оплатила 300 млн грн штрафа.

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