ГПУ сообщила о подозрении руководителям фирмы "Тедис Украина"

По информации ГПУ, сегодня следователи и прокуроры Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ сообщили о подозрении генеральному директору ООО "Тедис Украина" и члену дирекции - директору дирекции ООО "Тедис Украина" в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, совершенном лицом, которое обязано их платить, и которые привели к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство, то есть создание субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

В ведомстве отметили, что в настоящее время досудебное расследование продолжается, проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий с целью установления всех фактических обстоятельств совершения уголовных преступлений и привлечения каждго виновного лица к уголовной ответственности.

Напомним, как сообщал Генпрокурор Юрий Луценко, 26 апреля, прошли обыски у руководителей компании "Тедис Украина". Также он отметил, что компания оплатила 300 млн грн штрафа.