ГПУ повідомила про підозру керівникам фірми “Тедіс Україна”

За інформацією ГПУ, сьогодні слідчі та прокурори Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ повідомили про підозру генеральному директору ТОВ “Тедіс Україна” та члену дирекції — директору дирекції ТОВ “Тедіс Україна” у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 (ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених в установленому законом порядку, вчиненому особою, яка зобов’язана їх сплачувати, і які призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (фіктивному підприємництві, тобто створенні суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.

У відомстві зауважили, що на даний час досудове розслідування триває, вживається комплекс необхідних слідчих та процесуальних дій з метою встановлення всіх фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень та притягнення кожної винної особи до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, як повідомляв Генпрокурор Юрій Луценко, 26 квітня, відбулися обшуки у керівників компанії “Тедіс Україна”. Також він зазначив, що компанія сплатила 300 млн грн штрафу.