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ГПУ сообщила о подозрении двум представителям "ДНР" за обстрелы в Волновахском районе

ГПУ сообщила о подозрении двум представителям "ДНР" за обстрелы в Волновахском районе

Киев  •  УНН

 • 7287 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении двум боевикам "ДНР" за обстрелы гражданских зданий в Волновахском районе Донецкой области, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГПУ.

По сообщению пресс-службы, в частности, сообщено о подозрении заместителю командира 9 отдельного мотострелкового полка морской пехоты 1 Армейского корпуса "ДНР".

"В результате указанных преступных действий указанного гражданина и других его соучастников, повреждены и разрушены 8 жилых домов физических лиц, нанесен ущерб имуществу юридических лиц", - уточнили в ведомстве.

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Также сообщается о подозрении заместителю командира 5 отдельной мотострелковой бригады 1 Армейского корпуса "ДНР" за обстрелы территории Волновахского района, действия которого привели к разрушению двух жилых домов.

Им инкриминируют совершение особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины.

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