ГПУ повідомила про підозру двом представникам “ДНР” за обстріли у Волноваському районі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Генеральна прокуратура України повідомила про підозру двом бойовикам “ДНР” за обстріли цивільних будинків у Волноваському районі Донецької області, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ГПУ.
За повідомленням прес-служби, зокрема, повідомлено про підозру заступнику командира 9 окремого мотострілецького полку морської піхоти 1 Армійського корпусу “ДНР".
“В результаті зазначених злочинних дій вказаного громадянина та інших його співучасників, пошкоджено та зруйновано 8 житлових будинків фізичних осіб, завдано шкоди майну юридичних осіб”, — уточнили у відомстві.
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Також повідомлено про підозру заступнику командира 5 окремої мотострілецької бригади 1 Армійського корпусу “ДНР” за обстріли території Волноваського району, дії якого призвели до руйнування двох житлових будинків.
Їм інкримінують вчинення особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.