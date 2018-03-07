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ГПУ повідомила про підозру двом представникам “ДНР” за обстріли у Волноваському районі

ГПУ повідомила про підозру двом представникам “ДНР” за обстріли у Волноваському районі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Генеральна прокуратура України повідомила про підозру двом бойовикам “ДНР” за обстріли цивільних будинків у Волноваському районі Донецької області, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ГПУ.

За повідомленням прес-служби, зокрема, повідомлено про підозру заступнику командира 9 окремого мотострілецького полку морської піхоти 1 Армійського корпусу “ДНР".

“В результаті зазначених злочинних дій вказаного громадянина та інших його співучасників, пошкоджено та зруйновано 8 житлових будинків фізичних осіб, завдано шкоди майну юридичних осіб”, — уточнили у відомстві.

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Також повідомлено про підозру заступнику командира 5 окремої мотострілецької бригади 1 Армійського корпусу “ДНР” за обстріли території Волноваського району, дії якого призвели до руйнування двох житлових будинків.

Їм інкримінують вчинення особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

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