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ГПУ передала в суд обвинительный акт в отношении А.Ефремова - Ю.Луценко

ГПУ передала в суд обвинительный акт в отношении А.Ефремова - Ю.Луценко

Киев • УНН

 • 8949 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Генеральная прокуратура Украины передала в суд обвинительный акт в отношении экс-нардепа от Партии регионов Александра Ефремова. Об этом на своей странице Facebook сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

"Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями Генеральной прокуратуры Украины 4 января 2017 г. направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении А.Ефремова о совершении им ряда преступлений", - сообщил Ю.Луценко.

Как отметил Генпрокурор, А.Ефремову инкриминируют:

1) государственную измену - то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а именно: предоставлении иностранной организации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины (ч. 1 ст. 111 УК Украины);

2) организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины);

3) совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины с нарушением порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины )

4) пособничество в захвате здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти - Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, с целью незаконного пользования им и препятствования нормальной деятельности учреждения (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины);

5) организацию захвата здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти - Луганской областной государственной администрации, с целью незаконного пользования им и препятствования нормальной деятельности учреждения (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины);

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины 9 декабря 2016 г. завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-главы Партии регионов Александра Ефремова.

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